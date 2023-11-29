"Сити" победил "РБ Лейпциг", уступая в два гола

Отыграв дефицит в два гола, "Манчестер Сити" одержал победу 3:2 против "РБ Лейпциг" и гарантировал себе первое место в Группе G Лиги Чемпионов.

Защищать ворота "горожан" в этом матче было доверено Штефану Ортеге, который появился вместо Эдерсона. Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Джек Грилиш вышли вместо Натана Аке, Жереми Доку и Хулиана Альвареса.



Хозяева "Этихад" довольно сонно выглядели в начале матча, словно снова играли в полдень. Гости быстро освоились и уже на 13-й минуте открыли счет. Лои Опенда опередил Мануэля Аканджи при борьбе за мяч после длинного заброса, убежал в прорыв и поразил нижний угол ворот Ортеги — 0:1.



"Сити" взбодрился после пропущенного гола и обрушил шквал атак на соперника, однако тот не ломался под этим давлением.



Более того, на 33-й минуте "РБ Лейпциг" предоставилась возможность убежать в прорыв. Опенда ускользнул на фланге от Рубена Диаша, ворвался в штрафную по левому краю, обыграл Гвардиола и пробил в ближний угол ворот — 0:2.



Остаток первого тайма "Сити" стучался в закрытую дверь, а в перерыве Хосеп Гвардиола произвел первую замену, выпустив Аке вместо Диаша. Вскоре в игру также вступили Доку и Альварес.



И уже на 54-й минуте "горожане" отыграли один гол. Фоден отличным пасом по центру отправил вперед Эрлинга Холанда, который хладнокровно реализовал свой момент — 1:2.



После гола Холанда хозяева воодушевились, и игра пошла на встречных курсах. В итоге "РБ Лейпциг" не повезло. На 70-й минуте Фоден получил мяч на границе штрафной, совершил рывок в глубину площадки и, не замечая защитников, пробил — 2:2.



В концовке матча "Сити", конечно, смотрелся предпочтительнее, несмотря на отмененный из-за офсайда гол Фабиу Карвалью за "РБ Лейпциг".



В итоге "горожане" дожали своего соперника. На 87-й минуте Альварес расстрелял ворота из центра штрафной после передачи Фодена с рикошетом — 3:2.



"Сити" совершенно провалил первый тайм, оказавшись неготовым к острой контратакующей игре "РБ Лейпциг". Однако после перерыва "горожане" исправились и оформили "камбэк".



"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 3:2 (0:2)



Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 — Опенда 13, 33.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер (Альварес 54), Аканджи, Диаш (Аке 45), Гвардиол (Гомес 90), Родри, Льюис, Фоден, Силва, Грилиш (Доку 54), Холанд.



"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан, Клостерманн, Лукеба, Раум, Айдара (Карвалью 74), Шлагер (Кампль 88), Зайвальд, Форсберг (Баумгартнер 60), Симонс (Поульсен 75), Опенда (Шешко 60).



Предупреждение: Диаш.