Фабиу Виейра вернется после Нового года

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Фабиу Виейра уже не сыграет в остатке этого календарного года.

В своем втором сезоне за "Арсенал" Виейра сыграл 14 матчей, пропустив выезд к "Брентфорду" в минувший уикенд из-за дисквалификации.



Виейра не оказалось на тренировке "Арсенала" перед матчем Лиги Европы против "Ланса" в среду, и на своей пресс-конференции Артета сообщил плохие новости насчет 23-летнего португальца.



"У нас возникла проблема с ним. Он чувствовал некоторый дискомфорт. Мы пробовали консервативное лечение и отправили его к специалисту, а специалист рекомендовал провести операцию на паховой области".



"Операция была проведена вчера. Мы ожидаем, что теперь он пропустит недели. Мы не ожидаем его возвращения до Нового года".



"Давайте посмотрим, как он будет восстанавливаться. Думаю, это займет недели", — цитирует Артету talkSPORT.