"Челси" заблокирует интерес "Фулхэма" к Бройе
"Челси" готов заблокировать интерес "Фулхэма" к своему нападающему Армандо Бройе в январе.
"Фулхэм" все еще находится в поисках нападающего после расставания с Александером Митровичем минувшим летом, и Бройя был определен "дачниками" в качестве реалистичного варианта.
Однако Evening Standard утверждает, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не собирается отпускать Бройю посреди сезона, особенно с учетом скорого отъезда на Кубок Африки Николя Джексона.
В ближайшие недели Почеттино планирует активнее использовать Бройю, который в октябре — как раз против "Фулхэма" — впервые за 10 месяцев появился в стартовом составе "Челси".
22-летний албанец постепенно набирает форму после тяжелой травмы колена и не порывается уходить из "Челси", хотя мог это сделать еще минувшим летом, когда им интересовались "Вест Хэм" и "Милан".
28.11.2023 23:00
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