"Челси" заблокирует интерес "Фулхэма" к Бройе

"Челси" готов заблокировать интерес "Фулхэма" к своему нападающему Армандо Бройе в январе.

"Фулхэм" все еще находится в поисках нападающего после расставания с Александером Митровичем минувшим летом, и Бройя был определен "дачниками" в качестве реалистичного варианта.



Однако Evening Standard утверждает, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не собирается отпускать Бройю посреди сезона, особенно с учетом скорого отъезда на Кубок Африки Николя Джексона.



В ближайшие недели Почеттино планирует активнее использовать Бройю, который в октябре — как раз против "Фулхэма" — впервые за 10 месяцев появился в стартовом составе "Челси".



22-летний албанец постепенно набирает форму после тяжелой травмы колена и не порывается уходить из "Челси", хотя мог это сделать еще минувшим летом, когда им интересовались "Вест Хэм" и "Милан".