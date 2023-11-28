Бентанкур пропустит минимум два с половиной месяца

Родриго Бентанкур Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур пропустит минимум два с половиной месяца с травмой связок лодыжки.

Эту травму Бентанкур получил в проигранном для "Тоттенхэма" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (1:2), появившись в стартовом составе "шпор" впервые с февраля.

Предыдущее отсутствие Бентанкура было связано с травмой крестообразных связок колена. На сей раз Родриго, пострадавший в столкновении с защитником "Виллы" Мэтти Кэшем, предстоит заняться связками лодыжки.

Как сообщает Sky Sports, восстановление Бентанкура растянется минимум на 10 недель. Это означает, что 26-летний уругваец вернется к выступлениям за "Тоттенхэм" не раньше середины февраля.

Добавим, до злополучного матча против "Виллы" Бентанкур успел отметиться только тремя появлениями на замену в этом сезоне.


Метки Бентанкур, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 28.11.2023 23:01 # makeewadim
    Бентан кур

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  2. vagifspurs 28.11.2023 22:32 # vagifspurs
    Жаль Родриго, только начал возвращаться и опять..

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