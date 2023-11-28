Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур пропустит минимум два с половиной месяца с травмой связок лодыжки.

Эту травму Бентанкур получил в проигранном для "Тоттенхэма" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (1:2), появившись в стартовом составе "шпор" впервые с февраля.



Предыдущее отсутствие Бентанкура было связано с травмой крестообразных связок колена. На сей раз Родриго, пострадавший в столкновении с защитником "Виллы" Мэтти Кэшем, предстоит заняться связками лодыжки.



Как сообщает Sky Sports, восстановление Бентанкура растянется минимум на 10 недель. Это означает, что 26-летний уругваец вернется к выступлениям за "Тоттенхэм" не раньше середины февраля.



Добавим, до злополучного матча против "Виллы" Бентанкур успел отметиться только тремя появлениями на замену в этом сезоне.