Осимхен — цель номер один "Арсенала" среди нападающих

"Арсенал" определил Виктора Осимхена из "Наполи" в качестве своей приоритетной трансферной цели среди нападающих.

Начало этого сезона показало, что "Арсеналу" не хватает бомбардира впереди — Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа не впечатляют своей результативностью.



"Арсенал" едва ли сможет решить эту проблему в зимнее трансферное окно, в том числе из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей.



Однако London World в эксклюзивном материале утверждает, что "Арсенал" усиленно работает над поисками нужного игрока, а своей целью номер один на следующее лето рассматривает Осимхена, который забил 30 голов за "Наполи" в прошлом сезоне.



Сообщается, что Виктор открыт к переезду в Премьер-Лигу, а поскольку после окончания этого сезона от его контракта останется только 12 месяцев, "Наполи" не сможет предотвратить расставание с 24-летним нигерийцем.



Правда, оцениваемый в 125 миллионов фунтов Осимхен также вызывает интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", поэтому "Арсенал" держит в уме запасной вариант с Айвеном Тоуни из "Брентфорда".