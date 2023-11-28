"Челси" откладывает решение по Силве на 2024 год

"Челси" примет решение насчет продления сотрудничества с защитником Тиаго Силвой в следующем году.

В минувшую субботу Силва стал самым возрастным полевым игроком в истории "Челси", выйдя против "Ньюкасла" в возрасте 39 лет и 64 дней.



Бразильский защитник остается ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе на все 13 матчей команды Маурисио Почеттино в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как утверждает Evening Standard, сам Силва открыл к продлению своего истекающего в конце сезона контракта. Семья Тиаго счастлива в Лондоне, а двое сыновей экс-игрока ПСЖ занимаются в академии "Челси".



Однако "Челси" свое решение по Силве пока не принял и примет только после Нового года. "Синие" в любом случае планируют пригласить еще одного центрального защитника в одно из двух ближайших трансферных окон, до этого крупно потратившись на Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле и Акселя Дисаси.



Добавим, в упомянутом матче против "Ньюкасла", проигранном "Челси" со счетом 4:1, Силва просто подарил один из голов сопернику, и это может стать поводом для Почеттино постепенно выводить ветерана из стартового состава.