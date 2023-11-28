Тен Хаг призвал МЮ сохранять спокойствие против "Галатасарая"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду сохранять спокойствие во враждебной атмосфере, которая ожидает "красных дьяволов" в выездном матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" в среду.

"Юнайтед" отправился на выезд в Стамбул, располагаясь на дне Группы A с тремя очками, поэтому "дьяволам" крайне важно добыть положительный результат в предстоящем матче.



Тен Хаг заранее знает, что болельщики "Галатасарая" устроят горячий прием "Юнайтед", и Тен Хаг просит подопечных не идти на поводу у эмоций во время матча и играть в свою игру.



"Ты должен сохранять спокойствие в своей голове и не становиться чересчур эмоциональным — контролируй эмоции и не давай сопернику повода для чего-либо. То же самое с рефери — не давай повода использовать что-либо против тебя, держись подальше от таких моментов".



"Ты должен добиться этого, играя в свою игру. Не имеет значения, как играет соперник. Имеет значение, как играешь ты. У нас будет хороший план, и игрокам предстоит взять ответственность на себя", — цитирует Тен Хага The Guardian.