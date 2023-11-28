Уэбб нанял 12 бывших игроков

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб нанял 12 недавно завершивших карьеру игроков, чтобы в ускоренном порядке сделать из них рефери.

Впервые взяв в руки свисток, еще будучи офицером полиции Южного Йоркшира, сам Уэбб потратил 12 лет, чтобы стать рефери Премьер-Лиги.

Однако Уэбб надеется, что опыт игры в футбол на профессиональном уровне поможет 12 отобранным кандидатам значительно быстрее обрести необходимые навыки и пополнить группу элитных рефери.

С помощью бывших игроков Уэбб рассчитывает улучшить стандарты судейства и репутацию рефери после той критики, которая обрушилась на арбитров в начале сезона 2023/24.

Нынешних рефери Премьер-Лиги часто обвиняют в том, что они "не понимают футбол", и Уэбб думает, что нашел решение, сообщает The Sun.


Метки PGMOL, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 472

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 28.11.2023 18:05 # gary47
    Давно назрела необходимость сделать из импотентов с флажками полноценных помощников. Как в баскетболе. По сути с принятием ВАРа в своем нынешнем статусе они вообще не нужны. Офсайд и без их участия прекрасно определяет человек за пультом. А вот активно помогать в поле там, где главный рефери далеко или имел неудачный ракурс, они обязаны. Но тут конечно этим должна заниматься ФИФА.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: