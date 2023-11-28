Ягиелка повесил бутсы на гвоздь

Бывший капитан "Эвертона" Фил Ягиелка объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 41 года.

За свою карьеру, продлившуюся 23 года, Ягиелка сыграл свыше 750 матчей на клубном уровне, а также провел 40 поединков за сборную Англии с 2008 по 2016 год.



Ягиелка является воспитанником "Шеффилд Юнайтед", после восьми сезонов в котором он отправился в "Эвертон".



В клубе с "Гудисон Парк" Ягиелка провел 12 лет — до истечения своего контракта летом 2019, когда Фил вернулся в родной "Шеффилд Юнайтед".



Второй период Ягиелки в Шеффилде продлился два сезона, после чего Фил отыграл шесть месяцев за "Дерби", а последним клубом защитника стал "Стоук".



