Ягиелка повесил бутсы на гвоздь
Бывший капитан "Эвертона" Фил Ягиелка объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 41 года.
За свою карьеру, продлившуюся 23 года, Ягиелка сыграл свыше 750 матчей на клубном уровне, а также провел 40 поединков за сборную Англии с 2008 по 2016 год.
Ягиелка является воспитанником "Шеффилд Юнайтед", после восьми сезонов в котором он отправился в "Эвертон".
В клубе с "Гудисон Парк" Ягиелка провел 12 лет — до истечения своего контракта летом 2019, когда Фил вернулся в родной "Шеффилд Юнайтед".
Второй период Ягиелки в Шеффилде продлился два сезона, после чего Фил отыграл шесть месяцев за "Дерби", а последним клубом защитника стал "Стоук".
28.11.2023 17:00
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