"Пэлас" готов позвать Купера, если от того откажется "Форест"
"Кристал Пэлас" проявляет интерес к главному тренеру "Ноттингем Форест" Стиву Куперу, над которым нависла угроза увольнения.
Согласно свежим слухам, владелец "Форест" Евангелос Маринакис недоволен выступлением команды в этом сезоне и может указать Куперу на дверь, если Стив не сможет победить "Эвертон" в ближайшую субботу.
Как утверждает talkSPORT, президент "Пэлас" Стив Пэриш является большим поклонником Купера и готов рассмотреть валлийского специалиста в качестве замены для Роя Ходжсона.
Контракт 76-летнего Ходжсона все равно истекает в конце сезона, и если Купер станет доступен, это может ускорить расставание "орлов" со старейшим тренером в истории Премьер-Лиги.
Еще одним претендентом на Купера, если от того откажется "Форест", обещает стать "Вест Хэм", который задумывается о замене для Дэвида Мойеса, чей контракт, как и Ходжсона, истекает через полгода.
28.11.2023 16:00
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