"Пэлас" готов позвать Купера, если от того откажется "Форест"

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к главному тренеру "Ноттингем Форест" Стиву Куперу, над которым нависла угроза увольнения.

Согласно свежим слухам, владелец "Форест" Евангелос Маринакис недоволен выступлением команды в этом сезоне и может указать Куперу на дверь, если Стив не сможет победить "Эвертон" в ближайшую субботу.



Как утверждает talkSPORT, президент "Пэлас" Стив Пэриш является большим поклонником Купера и готов рассмотреть валлийского специалиста в качестве замены для Роя Ходжсона.



Контракт 76-летнего Ходжсона все равно истекает в конце сезона, и если Купер станет доступен, это может ускорить расставание "орлов" со старейшим тренером в истории Премьер-Лиги.



Еще одним претендентом на Купера, если от того откажется "Форест", обещает стать "Вест Хэм", который задумывается о замене для Дэвида Мойеса, чей контракт, как и Ходжсона, истекает через полгода.