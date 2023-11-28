"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Тодибо

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

"Тоттенхэм" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, что во многом стало следствием тех кадровых проблем, с которыми столкнулась команда Анге Постекоглу.



Например, Микки Ван Де Вен уже не сыграет в этом году из-за травмы задней поверхности бедра, а Кристиан Ромеро продолжает отбывать дисквалификацию.



Во время воскресного поражения 1:2 от "Астон Виллы" Постекоглу был вынужден использовать в центре обороны номинальных крайних защитников в лице Бена Дэвиса и Эмерсона Рояла.



Сложившаяся ситуация подталкивает "Тоттенхэм" к приглашению центрального защитника в зимнее трансферное окно, и Evening Standard утверждает, что на радаре у "шпор" находится 23-летний Тодибо.



Тодибо открыт к переезду в Премьер-Лигу, но хочет получить гарантии насчет регулярной игровой практики, что ему необходимо для попадания в состав сборной Франции на Евро-2024 следующим летом.



Тодибо также вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", поэтому "Тоттенхэм" держит в уме ряд запасных вариантов вроде Ллойда Келли из "Борнмута", Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".