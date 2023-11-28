Каррагер не верит, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" не сможет завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне из-за слабой игры атаки.

В минувший уикенд "Арсенал" выцарапал победу 0:1 в гостях у "Брентфорда" и, воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити", захватил лидерство в Премьер-Лиге.



Однако скромная результативность атакующих игроков вроде Букайо Сака, Мартина Эдегора, Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса говорит Каррагеру о том, что "Арсенал" не удержится на вершине таблицы.



"Думаю, они определенно готовы поучаствовать в борьбе за титул. Но их статистика весьма красноречива, и я не думаю, что она работает в их пользу".



"Я не думаю, что они стали так уж сильнее, чем в прошлом сезоне. Потому что мы говорим о команде, которая обладала третьей лучшей обороной и которая в данный момент обладает лучшей обороной. Конечно, это имеет значение. Но мы также говорим о команде, которая обладала практически второй лучшей атакой, а теперь они шестые, седьмые, а по одному из показателей — даже 11-е".



"Думаю, если "Арсенал" продолжит в том же духе, они не смогут выиграть лигу. Потому что в столь многих матчах они выгрызают победу, и однажды удача может отвернуться от тебя. Вспоминается ошибка Рамсдейла и большой момент "Брентфорда" во втором тайме. Вместо 0:1 легко могло быть 1:0".



"Каждый может видеть своими глазами, что у них нет прежней подвижности, скорости, энергии, создания моментов. Думаю, тактика здесь не при чем".



"Причина, почему они не так хороши, заключается в том, что отдельные атакующие игроки средне проводят этот сезон, тогда как в прошлом сезоне они были неудержимы. Я имею ввиду Мартинелли, Сака, Жезуса. Эдегор, на мой взгляд, в прошлом сезоне был на уровне с Кевином Де Брюйне", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.







