Анонс матча "Манчестер Сити" — "РБ Лейпциг"

"Манчестер Сити" попытается застолбить за собой первое место в Группе G Лиги Чемпионов, сыграв дома с "РБ Лейпциг".

Будучи действующим победителем Лиги Чемпионов, "Сити" стартовал на групповом этапе с четырех побед подряд и уже обеспечил себе выход в плей-офф.



Теперь "горожанам" нужно подтвердить первое место в квартете, а для этого им достаточно избежать поражения против "РБ Лейпцига", своего главного преследователя, который тоже уже оформил билет в 1/8 финала.



"Мы должны победить или сыграть вничью. Первый шаг сделан обеими командами, поэтому поздравляю "РБ Лейпциг" с выходом в следующий раунд в феврале".



"Важно финишировать первыми. Мы верим, что возможность провести ответный матч в 1/8 финала дома не является решающим фактором, но является преимуществом, и мы должны его получить", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- "Сити" выиграл три из пяти встреч с "РБ Лейпциг" (1 ничья, 1 поражение).



- Оба домашних матча против "РБ Лейпциг" "Сити" выиграл, суммарно забив 13 голов.



- В пяти последних матчах между "Сити" и "РБ Лейпциг" было забито 25 голов.



- "РБ Лейпциг" проиграл все четыре последних выездных матча против английских команд в Лиге Чемпионов, суммарно пропустив в них 20 голов.



- "Сити" не проиграл ни одного из 17 последних матчей в Лиге Чемпионов, а последнее поражение "горожан" в турнире случилось против "Реала" в прошлом году.



- "РБ Лейпциг" проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах.



"Сити" предстоит оценить состояние Серхио Гомеса, Матео Ковачича, Матеуша Нунеша и Джека Грилиша. Джон Стоунс может выйти на несколько минут. Кевин Де Брюйне все еще лечится.



Лига Чемпионов. Группа G. 5-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз