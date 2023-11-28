Гвардиола открыт к продлению контракта с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может продлить свой истекающий в 2025 году контракт.

Когда Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году, существовали большие ожидания, что Хосеп не задержится в Манчестере дольше предусмотренных контрактом трех лет.



Однако сейчас Гвардиола проводит уже свой восьмой сезон в "Сити", и Хосеп открыт к идее в очередной раз продлить свои отношения с "горожанами".



"У меня есть энергия. У меня остается еще полтора года по контракту, и это большой срок в футболе. Я пришел сюда с длинными волосами, и посмотрите, что случилось".



"Если ли вероятность того, что я продлю свой контракт? Да, конечно — но я могу и уйти уже завтра", — цитирует Гвардиолу The Guardian.