Гвардиола открыт к продлению контракта с "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может продлить свой истекающий в 2025 году контракт.
Когда Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году, существовали большие ожидания, что Хосеп не задержится в Манчестере дольше предусмотренных контрактом трех лет.
Однако сейчас Гвардиола проводит уже свой восьмой сезон в "Сити", и Хосеп открыт к идее в очередной раз продлить свои отношения с "горожанами".
"У меня есть энергия. У меня остается еще полтора года по контракту, и это большой срок в футболе. Я пришел сюда с длинными волосами, и посмотрите, что случилось".
"Если ли вероятность того, что я продлю свой контракт? Да, конечно — но я могу и уйти уже завтра", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
28.11.2023 12:00
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