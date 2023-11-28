Гвардиол: "Рад быть партнером Холанда по команде"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол рад, что теперь нападающий Эрлинг Холанд является его партнером по команде и больше не противостоит ему на футбольном поле.

В марте этого года, за считанные месяцы до своего перехода в "Сити", Гвардиол в составе "РБ Лейпциг" потерпел сокрушительное поражение от "горожан" в 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 7:0, а Холанд тогда сделал пента-трик.



Во вторник вечером Гвардиол уже в составе "Сити" будет противостоять "РБ Лейпциг", и 21-летний хорват рад, что ему не придется переживать насчет Холанда.



"Я рад быть его партнером по команде. Дело было не только в Холанде, а во всей команде. То был сложный матч. Будучи центральным защитником, я предвкушал противостояние с Холандом, но это не закончилось хорошо".



"Холанд забил пять голов в течение 60 минут. Когда я увидел, как его меняют, я был рад".



"В начале матча его не было видно, а затем он возник и сделал хет-трик. Я не понимаю, как он это делает, но я получаю от этого удовольствие", — цитирует Гвардиола ESPN.