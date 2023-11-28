Кэмерон поможет деньгам с продажи "Челси" дойти до Украины

Возвращение в большую политику Дэвида Кэмерона может помочь деньгами с продажи "Челси" Романом Абрамовичем дойти до адресатов.

2 марта прошлого года Абрамович официально выставил "Челси" на продажу, пообещав вырученные деньги направить "всем жертвам войны в Украине". Роман был вынужден пойти на этот шаг по причине санкций, введенных в отношении него за связь с президентом России Владимиром Путиным.



В мае 2022 Тодд Бели с партнерами завершил приобретение "Челси" у Абрамовича, однако спустя 18 месяцев 2.34 млрд. фунтов так и остаются на замороженном банковском счету в Великобритании.



Такая нерасторопность чиновников связана с бюрократическими проблемами — Великобритания и Европейская комиссия никак не могут договориться, каким образом будут тратить обозначенную сумму.



Наконец, возникли разногласия и по поводу изначальной договоренности британских властей с Абрамовичем — на Туманном Альбионе внезапно обнаружили, что от военных действий пострадали не только граждане Украины.



Тем не менее, The Telegraph ожидает, что вскоре выход из этого тупика будет найден — благодаря Кэмерону, который после семи лет перерыва вернулся в большую политику, заняв пост министра иностранных дел Великобритании.



Лорд Кэмерон, бывший премьер страны и бывший лидер Консервативной партии, собирается продавить решение, чтобы деньги с продажи "Челси" пошли исключительно в Украину, вопреки соглашению с Абрамовичем.