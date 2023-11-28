Кэмерон поможет деньгам с продажи "Челси" дойти до Украины

Дэвид Кэмерон Возвращение в большую политику Дэвида Кэмерона может помочь деньгами с продажи "Челси" Романом Абрамовичем дойти до адресатов.

2 марта прошлого года Абрамович официально выставил "Челси" на продажу, пообещав вырученные деньги направить "всем жертвам войны в Украине". Роман был вынужден пойти на этот шаг по причине санкций, введенных в отношении него за связь с президентом России Владимиром Путиным.

В мае 2022 Тодд Бели с партнерами завершил приобретение "Челси" у Абрамовича, однако спустя 18 месяцев 2.34 млрд. фунтов так и остаются на замороженном банковском счету в Великобритании.

Такая нерасторопность чиновников связана с бюрократическими проблемами — Великобритания и Европейская комиссия никак не могут договориться, каким образом будут тратить обозначенную сумму.

Наконец, возникли разногласия и по поводу изначальной договоренности британских властей с Абрамовичем — на Туманном Альбионе внезапно обнаружили, что от военных действий пострадали не только граждане Украины.

Тем не менее, The Telegraph ожидает, что вскоре выход из этого тупика будет найден — благодаря Кэмерону, который после семи лет перерыва вернулся в большую политику, заняв пост министра иностранных дел Великобритании.

Лорд Кэмерон, бывший премьер страны и бывший лидер Консервативной партии, собирается продавить решение, чтобы деньги с продажи "Челси" пошли исключительно в Украину, вопреки соглашению с Абрамовичем.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2023 10:00

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  1. mixmaster 28.11.2023 10:34 # mixmaster
    ...вопреки соглашению с...

    вот везде у них наебалово

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  2. brown-ale 28.11.2023 10:13 # brown-ale
    Сколько там процентов накапало? Даже если под 5 годовых лежало, хватит на пару Мудриков.

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  3. bushido 28.11.2023 10:12 # bushido
    главный рекетир подъехал, порешает вопросики

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  4. ruchinski 28.11.2023 10:05 # ruchinski
    Нужно срочно нанять человек 10 брит юристов/консультантов с рейтом 50 к/час в этом суперсложном вопросе.

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  5. electric 28.11.2023 10:05 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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