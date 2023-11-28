Гвардиола: "Мы нуждаемся в своих фанатах, чтобы играть как звери"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда нуждается в поддержке своих фанатов, чтобы играть "как звери".

После ничьей 1:1 против "Ливерпуля" в минувшую субботу Гвардиола посетовал, что на "Этихад" было слишком тихо. Сам же Хосеп предположил, что это связано с ранним началом матча.



Гвардиола чувствует, что требл в прошлом сезоне во многом стал возможен благодаря фанатам "Сити", и в преддверии домашнего матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" Хосеп обратился к болельщикам за поддержкой, взамен пообещав качественный футбол.



"Наш стадион всегда полон, и мы должны играть как можно лучше и созидать как можно больше, чтобы заряжать энергией нашу публику. У меня есть ощущение, что команда играет действительно хорошо, и эти парни, которые вместе уже много, много лет, наслаждаются игрой друг с другом".



"В этих матчах прошлого сезона — полуфиналах, четвертьфиналах, важных матчах вроде "Арсенала" в Премьер-Лиге — они были как звери, и нам нужно это".



"По моему скромному мнению, мы всегда нуждаемся в своих фанатах, чтобы добиваться успеха. Спасибо, что приходите, потому что без вас это невозможно. Вместе мы сильнее. Мы чувствуем себя гораздо лучше, когда они здесь. Мы играем лучше, но именно мы должны сделать первые шаги, первые жесты. Мы должны сделать это", — цитирует Гвардиолу The Independent.