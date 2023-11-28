МЮ видит в Антониу Силве свою цель номер один на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" рассматривает центрального защитника "Бенфики" и сборной Португалии Антониу Силву в качестве своей приоритетной цели на следующее лето.

Силва является воспитанником "Бенфики", за которую дебютировал только в прошлом году, завоевав титул португальской лиги в своем первом сезоне на взрослом уровне.



20-летний португалец отлично работает с мячом, даже находясь под прессингом, и может похвастать точностью передач в 94% в этом сезоне.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Бенфика" всецело ожидает ухода Силвы в один из больших европейских клубов следующим летом, и "Юнайтед" уже строит планы по приобретению Антониу.



Рассчитанный до 2027 года контракт Силвы с "Бенфикой" предусматривает отступные в 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), что может сделать Антониу самым дорогим защитником в мире.