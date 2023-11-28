Клубы Премьер-Лиги просматривают Гринвуда

Клубы Премьер-Лиги просматривают нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда, который этот сезон проводит за "Хетафе" на правах аренды.

В минувшую субботу Гринвуд забил свой четвертый гол за "Хетафе", поспособствовав победе 2:1 над "Альмерией" в рамках Ла Лиги.



По информации AS, на этом матче присутствовали скауты сразу нескольких клубов Премьер-Лиги, и приехали они специально для того, чтобы посмотреть в деле 22-летнего англичанина.



Минувшим летом Гринвуд не был интересен командам Премьер-Лиги из-за своей репутации, подпорченной известной историей с изнасилованием и избиением своей девушки, а "Юнайтед" после внутреннего расследования объявил, что Мейсон не вернется к выступлениям за клуб.



Ожидается, что следующим летом "Юнайтед" будет искать покупателя на Гринвуда, и если Мейсон продолжит в том же духе, у него может появиться шанс вернуться в Премьер-Лигу.