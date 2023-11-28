"Юнайтед" сделал запрос насчет Вернера

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Только на днях в прессе появилась информация об интересе к 27-летнему Вернеру со стороны "Вест Хэма". Сообщалось, что "молотобойцы" могут арендовать бывшего игрока "Челси".



А сейчас Sky Sport Germany утверждает, что свой интерес к Вернеру обозначил "Юнайтед". "Красные дьяволы" пока сделали свой запрос, но предложение не выдвигали и в переговоры не вступали.



"Юнайтед" занял выжидательную позицию и в ближайшие до открытия зимнего трансферного окна недели будет следить за Вернером.



В этом сезоне Вернер отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "РБ Лейпциг" в рамках Бундеслиги и еще не играл за сборную Германии, что ставит под большой вопрос участие Тимо в домашнем для немцев Евро-2024.



Вернер недоволен своей ситуацией, но в то же время не спешит менять клуб и в данный момент предпочитает задержаться в Лейпциге минимум до следующего лета.



За свои два сезона в "Челси" Вернер забил лишь 10 голов в 56 матчах Премьер-Лиги. Будучи купленный у "РБ Лейпциг" за 45 миллионов фунтов в июле 2020, в августе 2022 Тимо вернулся в клуб Бундеслиги за 25.3 млн. фунтов.