"Арсенал" хочет заменить Партея на Дугласа Луиса

"Арсенал" готов обновить свою линию полузащиты в январе, купив Дугласа Луиса из "Астон Виллы" и продав Томаса Партея.

"Арсенал" имеет давний интерес к Луису и еще в сентябре 2022 сделал три предложения о покупке Дугласа в размере до 25 миллионов фунтов.



С тех пор Луис заключил с "Виллой" новый контракт до 2026 года и утвердился ключевым игроком команды Унаи Эмери, которая сейчас занимает четвертое место в Премьер-Лиге.



Как утверждает ESPN, "Арсенал" готов предпринять новую попытку заполучить Луиса, который является целью номер один "канониров" среди полузащитников.



Очевидно, что на сей раз "Арсеналу" придется предложить гораздо больше, чтобы убедить "Виллу" отпустить 25-летнего полузащитника посреди столь успешно складывающегося для себя сезона.



Помочь "Арсеналу" приобрести Луиса могла бы продажа Партея, который из-за проблем со здоровьем отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Прямо сейчас 30-летний игрок сборной Ганы отсутствует с травмой задней поверхности бедра и должен вернуться в строй к январю, когда ему сразу же придется уехать на Кубок Африки.



Если верить итальянской прессе, в услугах Партея может быть заинтересован "Ювентус".