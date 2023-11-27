"Арсенал" отклонил запрос насчет Рамсдейла

"Арсенал" отклонил запрос неназванного клуба Премьер-Лиги насчет доступности голкипера Аарона Рамсдейла для трансфера в январе.

Накануне 25-летний Рамсдейл сыграл свой первый матч в Премьер-Лиге с 3 сентября, поспособствовав победе 0:1 над "Брентфордом", но это стало возможно лишь благодаря тому, что Давид Райя не смог выйти против клуба, у которого он арендован.



Пресса уже давно спекулирует насчет ухода Рамсдейла из "Арсенала" в зимнее окно. Аарон жаждет играть регулярно и не хочет лишиться своего места в заявке сборной Англии на Евро-2024 следующим летом.



Однако "Арсенал" дал ясно понять, что не собирается отпускать Рамсдейла посреди сезона. Как сообщает Football.London, "канониры" отклонили запрос насчет Аарона от неназванного клуба из нижней половины таблицы Премьер-Лиги.



Добавим, ранее одним из претендентов на Рамсдейла назывался "Вулверхэмптон", который опасается отъезда своего первого номера Жозе Са в Саудовскую Аравию в январе.