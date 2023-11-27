Гвардиола рассчитывает на возвращение Де Брюйне в январе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что рассчитывает на возвращение полузащитника Кевина Де Брюйне в январе.

Де Брюйне не играет за "Сити" с августа, когда Кевин получил травму задней поверхности бедра и оказался под ножом хирурга.



В минувший уикенд, находясь в Абу-Даби на "Формуле-1", 32-летний бельгиец сказал, что рассчитывает на возвращение "вскоре после Нового года", и именно этого прогноза придерживается Гвардиола.



"Если он сказал январь, значит это будет январь. Я был бы счастлив рассчитывать на него весь сезон, но это очень тяжелая травма с операцией, и он должен хорошо восстановиться. Он сказал конец декабря или начало следующего года, так что это будет радостный Новый год для каждого", — цитирует Гвардиолу The Independent.