Гвардиола рассказал о влиянии Венейблса на "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о влиянии легендарного Терри Венейблса на "Барселону".

Накануне было объявлено, что Венейблс, прежде всего известный по работе со сборной Англии, ушел из жизни в возрасте 80 лет.



Однако главный трофей в своей тренерской карьере, если не считать таковым Кубок Англии с "Тоттенхэмом", Венейблс завоевал за пределами родины, оформив чемпионство в Ла Лиге с "Барселоной" в сезоне 1984/85.



В то время Гвардиола еще занимался в академии "Барселоны", однако Хосеп хорошо помнит, какое влияние английский специалист оказал на каталонский клуб.



"Он принес нам, фанатам "Барселоны", первый титул за 11-12 лет".



"Оказанное им влияние было невероятным, он внедрил нечто невиданное прежде. Определенный вид прессинга и стандартных положений, и вспомните, как много голов забивали его центральные защитники. Истинный джентльмен. Я был болбоем и лишь подавал мячи его игрокам. К сожалению, он не смог выиграть Лигу Чемпионов в том финале против "Стяуа".



"Это большая потеря для английского футбола, мои мысли с его семьей. Я прочитал высказывания многих игроков насчет него, и я по-настоящему впечатлен".



"В то время мне было 13-14 лет, и я впервые увидел нашу победу в Ла Лиге. Много лет это не было возможно. Он оказал большое влияние за короткое время — влияние на игру. Я помню это по разговорам со своими друзьями, которые поиграли у него. Он был не только хороший тренер, но и веселый человек. Он пел и танцевал. Настоящая личность. Я так сочувствую его семье", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.