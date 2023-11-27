Дукуре рискует пропустить остаток сезона 2023/24
Полузащитник "Кристал Пэлас" Шейк Дукуре рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за серьезной травмы ахилла.
Эту травму Дукуре получил во втором тайме проигранного "Пэлас" матча Премьер-Лиги против "Лутона" в минувшую субботу (2:1), причем — без контакта с кем-либо из других игроков.
Углубленное обследование показало, что на восстановление Дукуре, которым минувшим летом интересовался "Ливерпуль", потребуется до шести месяцев.
Таким образом, 23-летний игрок сборной Мали пропустит Кубок Африки этой зимой и рискует уже не сыграть за "Пэлас" в остатке сезона 2023/24.
Это будет огромная потеря для "орлов", потому что Дукуре является ключевым игроком команды Роя Ходжсона, выходя в стартовом составе на 11 из 13 матчей этого сезона Премьер-Лиги.
27.11.2023 18:00
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