"Челси" может попытаться купить Осимхена уже в январе

"Челси" может попытаться приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена уже в зимнее трансферное окно.

До сих пор ожидалось, что Осимхен не покинет "Наполи" посреди сезона, но следующим летом "Челси" рисковал бы столкнуться с конкуренцией других топ-клубов в борьбе за Виктора.



Однако недавно "Челси" стало известно, что 24-летний нигериец может быть доступен для трансфера уже в январе, утверждает talkSPORT. Это дает "синим" шанс сработать на опережение.



"Наполи" оценивает Осимхена, который забил 31 гол во всех соревнованиях прошлого сезона, в 120 миллионов фунтов, что стало бы новым трансферным рекордом Премьер-Лиги — дважды обновленным "Челси" в этом году покупками Энцо Фернандеса за 106.8 млн. фунтов и Мойсеса Кайседо за 115 млн. фунтов.



К продаже Осимхена "Наполи" подталкивает тот факт, что действующий контракт Виктора истекает летом 2025, а о новой сделке не может быть и речи после известного скандала с TikTok.