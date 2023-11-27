Фердинанд назвал причину, почему "Арсенал" будет выше "Ливерпуля"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал причину, почему "Арсенал" завершит этот сезон Премьер-Лиги выше "Ливерпуля".
Накануне "Арсенал" вырвал победу в гостях у "Брентфорда" со счетом 0:1, и Фердинанд в очередной раз впечатлился игрой связки центральных защитников "канониров" из Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.
В то же время главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп до сих пор не определил основного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны, и поэтому Фердинанд ожидает, что "Арсенал" займет более высокую позицию.
"Мы с Краучи (Питером Краучем) сидели здесь и думали, насколько хороши эти двое (Салиба и Габриэль). Они хотят играть агрессивно и использовать высокую линию обороны".
"В данный момент они пропустили меньше всех в лиге, а Деклан Райс идеален, располагаясь в центре перед ними. Этот небольшой треугольник будет ключом к достижению ими успеха".
"В последние два года Тоуни, Висса и Мбемо создавали проблемы всем командам с помощью своей скорости и агрессивных рывков. Сегодня один из них мог пройти Салиба, но Габриэль тут же за ним подчищал. Или наоборот. Они справляются с этим вместе".
"Чтобы выиграть что-нибудь, тебе нужна пара центральных защитников, которой ты можешь доверять. Они являются той причиной, почему я ставлю их выше "Ливерпуля" в чемпионской гонке и почему они могут составить конкуренцию "Сити" в этом году", — сообщил Фердинанд TNT Sports.
27.11.2023 16:00
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Последние комментарии:
в этот раз заберем чашку, вот увидите пацаны
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канониры четвёртые ....
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А как же борьба за чемпионство? Теперь уже задача быть выше Ливерпуля?
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