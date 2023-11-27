Фердинанд назвал причину, почему "Арсенал" будет выше "Ливерпуля"

Вильям Салиба и Габриэль Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал причину, почему "Арсенал" завершит этот сезон Премьер-Лиги выше "Ливерпуля".

Накануне "Арсенал" вырвал победу в гостях у "Брентфорда" со счетом 0:1, и Фердинанд в очередной раз впечатлился игрой связки центральных защитников "канониров" из Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.

В то же время главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп до сих пор не определил основного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны, и поэтому Фердинанд ожидает, что "Арсенал" займет более высокую позицию.

"Мы с Краучи (Питером Краучем) сидели здесь и думали, насколько хороши эти двое (Салиба и Габриэль). Они хотят играть агрессивно и использовать высокую линию обороны".

"В данный момент они пропустили меньше всех в лиге, а Деклан Райс идеален, располагаясь в центре перед ними. Этот небольшой треугольник будет ключом к достижению ими успеха".

"В последние два года Тоуни, Висса и Мбемо создавали проблемы всем командам с помощью своей скорости и агрессивных рывков. Сегодня один из них мог пройти Салиба, но Габриэль тут же за ним подчищал. Или наоборот. Они справляются с этим вместе".

"Чтобы выиграть что-нибудь, тебе нужна пара центральных защитников, которой ты можешь доверять. Они являются той причиной, почему я ставлю их выше "Ливерпуля" в чемпионской гонке и почему они могут составить конкуренцию "Сити" в этом году", — сообщил Фердинанд TNT Sports.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1067

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  1. bergkamp-1886 27.11.2023 17:06 # bergkamp-1886
    в этот раз заберем чашку, вот увидите пацаны

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  2. kojan 27.11.2023 17:03 # kojan
    канониры четвёртые ....

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  3. vyrentz 27.11.2023 16:42 # vyrentz
    А как же борьба за чемпионство? Теперь уже задача быть выше Ливерпуля?

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