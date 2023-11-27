Адамс считает, что "Арсенал" выиграл бы Премьер-Лигу с Эмери

Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что "канониры" выиграли бы Премьер-Лигу в прошлом сезоне, если бы на месте Микеля Артеты был Унаи Эмери.

Почти весь прошлый сезон "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги, однако спад в концовке позволил "Манчестер Сити" опередить "канониров" и завоевать свой третий подряд чемпионский титул.



Адамс чувствует, что Артете, возможно, не хватило опыта, который его у его соотечественника Эмери, который сейчас проявляет себя с лучшей стороны в качестве главного тренера "Астон Виллы".



"Я люблю Артету. Я люблю его страсть и его энтузиазм. Я всегда говорил, что он слегка неопытен и должен взять в свой штаб кого-нибудь более опытного".



"Я имею ввиду того, что в прошлом сезоне ему не удалось довести начатое до конца".



"Все мы совершаем ошибки, все мы неидеальны. Вероятно, в начале прошлого сезона он недостаточно использовал ротацию. Игроки вроде Букайо Сака выдохлись".



"Это странно, но будь Унаи Эмери нашим тренером в прошлом сезоне, мы, возможно, и выиграли бы лигу".



"Я знаю, что он (Эмери) не задержался в клубе, и приходить на смену Арсену Венгеру было сложно, как слегка и Брюсу Риоку, пришедшему на смену Джорджу Грэму".



"Думаю, Артете кое-чего не хватило, чтобы довести начатое до конца в прошлом сезоне", — сообщил Адамс talkSPORT.