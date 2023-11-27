Адамс считает, что "Арсенал" выиграл бы Премьер-Лигу с Эмери
Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что "канониры" выиграли бы Премьер-Лигу в прошлом сезоне, если бы на месте Микеля Артеты был Унаи Эмери.
Почти весь прошлый сезон "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги, однако спад в концовке позволил "Манчестер Сити" опередить "канониров" и завоевать свой третий подряд чемпионский титул.
Адамс чувствует, что Артете, возможно, не хватило опыта, который его у его соотечественника Эмери, который сейчас проявляет себя с лучшей стороны в качестве главного тренера "Астон Виллы".
"Я люблю Артету. Я люблю его страсть и его энтузиазм. Я всегда говорил, что он слегка неопытен и должен взять в свой штаб кого-нибудь более опытного".
"Я имею ввиду того, что в прошлом сезоне ему не удалось довести начатое до конца".
"Все мы совершаем ошибки, все мы неидеальны. Вероятно, в начале прошлого сезона он недостаточно использовал ротацию. Игроки вроде Букайо Сака выдохлись".
"Это странно, но будь Унаи Эмери нашим тренером в прошлом сезоне, мы, возможно, и выиграли бы лигу".
"Я знаю, что он (Эмери) не задержался в клубе, и приходить на смену Арсену Венгеру было сложно, как слегка и Брюсу Риоку, пришедшему на смену Джорджу Грэму".
"Думаю, Артете кое-чего не хватило, чтобы довести начатое до конца в прошлом сезоне", — сообщил Адамс talkSPORT.
27.11.2023 14:00
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Последние комментарии:
Адамс просто забыл, что при Эмери Арсенал потерял~20% во владении и впервые за вечность достиг отрицательной разницы ударов. Там по моему только норвич был хуже в этом аспекте. КАКОЙ НАХУЙ ЭМЕРИ?)))
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Тони конечно легенда но как пизданет что-то иногда ....
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он че там курит? Гууд ебениннг)
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