Шесть клубов Премьер-Лиги хотят Акпома

Сразу шесть клубов Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Аякса" Чубе Акпоме.

По итогам прошлого сезона, который он отыграл за "Мидлсбро", Акпом был признан лучшим игроком в Чемпионшипе и по версии Футбольной Лиги, и по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Минувшим летом "Аякс" приобрел Акпома за 14.3 млн. евро (12.4 млн. фунтов), однако пока 28-летний англичанин отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Эредивизии.



Как сообщает TEAMtalk, Акпом открыт к возвращению на родину уже в январе, а "Аякс" готов рассмотреть предложения насчет аренды воспитанника "Арсенала".



Заполучить Акпома хотят новички Премьер-Лиги "Бернли", "Лутон", "Шеффилд Юнайтед", а также "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", причем последние две команды проявляют наиболее серьезный интерес к Чубе.



Добавим, в последнее время у Акпома пошла игра. Все пять своих голов за "Аякс" Чуба забил в течение этого месяца.