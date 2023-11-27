Шесть клубов Премьер-Лиги хотят Акпома
Сразу шесть клубов Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Аякса" Чубе Акпоме.
По итогам прошлого сезона, который он отыграл за "Мидлсбро", Акпом был признан лучшим игроком в Чемпионшипе и по версии Футбольной Лиги, и по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Минувшим летом "Аякс" приобрел Акпома за 14.3 млн. евро (12.4 млн. фунтов), однако пока 28-летний англичанин отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Эредивизии.
Как сообщает TEAMtalk, Акпом открыт к возвращению на родину уже в январе, а "Аякс" готов рассмотреть предложения насчет аренды воспитанника "Арсенала".
Заполучить Акпома хотят новички Премьер-Лиги "Бернли", "Лутон", "Шеффилд Юнайтед", а также "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", причем последние две команды проявляют наиболее серьезный интерес к Чубе.
Добавим, в последнее время у Акпома пошла игра. Все пять своих голов за "Аякс" Чуба забил в течение этого месяца.
27.11.2023 13:00
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Последние комментарии:
ну эт будущий пинс
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Странно что Челси еще не купил этого топарика - станет отличной компанией к Лесли Угочукве и Акселю Дисаси.
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