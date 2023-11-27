Невилл: "Майну выглядел игроком "Манчестер Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил восхищение игрой 18-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Коби Майну против "Эвертона".

В воскресенье против "Эвертона" Майну впервые в своей карьере вышел на матч Премьер-Лиги с первых минут. Однако воспитанник "Юнайтед" совершенно не потерялся и заслужил высокие оценки своей игрой на "Гудисон Парк".



Более того, в первом тайме Майну спас "Юнайтед" от верного гола, остановив мяч на линии ворот, и Невилл считает, что такой игрок приглянулся бы даже "Манчестер Сити".



"Это произвело впечатление. Нет смысла увлекаться — впереди у него 17-18 лет карьеры, и он должен проделать большую работу".



"Но порой, когда ты видишь такого игрока, который впервые выходит в старте и который обладает таким темпераментом... Разумеется, он обладает техникой и навыками, иначе бы он не играл за "Манчестер Юнайтед" и не получал шансы от Эрика Тен Хага".



"Но заранее невозможно знать, как он выдержит это. Он вышел на "Гудисон Парк", где была самая яростная атмосфера за многие годы, и выглядел классно".



"Мы знаем, что он классный игрок, но он выглядел классно в столь враждебной обстановке. Я всегда сужу об игроках по самой сложной части игры. А когда у них был такой период в первом тайме, он оказался единственным, кто проявлял себя и был собой".



"Он выглядел игроком "Манчестер Сити" — мне больно это говорить, но это наибольший комплимент, который я могу ему сделать. Я думал, что Пеп Гвардиола может обратить на него внимание захотеть его в свою команду", — сообщил Невилл Sky Sports.