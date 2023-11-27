Гвардиола заявил, что "Сити" тренировался только 25 минут перед "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" его команда тренировалась только 25 минут.

В минувшую субботу Гвардиола смог назвать среди запасных лишь восемь игроков, включая двух голкиперов. Кадровый дефицит возник из-за травм и того, что некоторые футболисты поздно вернулись из своих сборных.



После ничьей 1:1 Гвардиола признался, что с таким расписанием у его команды просто не остается времени для занятий на тренировочном поле.



"На протяжении семи лет, что я здесь работаю, мы не тренируемся. Максимум по 35 минут. Мы не тренируемся. "Ливерпуль" начал предсезонную подготовку на 15 дней раньше — вы понимаете, что такое 15 дней?"



"Мы играли в финале Кубка Англии и затем в финале Лиги Чемпионов. У них было на 15 дней больше, чтобы поработать с новыми игроками. У нас не было ни одного дня для тактических занятий. Я практически уверен, что у Юргена (Клоппа) то же самое. За день до матча мы занимались 10-15 минут с мячом и 10 минут поработали над оборонительными действиями".



"Перед матчем во вторник мы проведем 10 минут на тренировочном поле и так далее. Мы не можем тренироваться. Если мы будем тренироваться, мы недосчитаемся игроков к следующему матчу. У нас не будет игроков. Поэтому нам нужно учиться на прошлом — просто понимать, что нужно делать. Как прессинговать, кому прыгать. Мы абсолютно полагаемся на это", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.