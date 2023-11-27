Гвардиола заявил, что "Сити" тренировался только 25 минут перед "Ливерпулем"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" его команда тренировалась только 25 минут.
В минувшую субботу Гвардиола смог назвать среди запасных лишь восемь игроков, включая двух голкиперов. Кадровый дефицит возник из-за травм и того, что некоторые футболисты поздно вернулись из своих сборных.
После ничьей 1:1 Гвардиола признался, что с таким расписанием у его команды просто не остается времени для занятий на тренировочном поле.
"На протяжении семи лет, что я здесь работаю, мы не тренируемся. Максимум по 35 минут. Мы не тренируемся. "Ливерпуль" начал предсезонную подготовку на 15 дней раньше — вы понимаете, что такое 15 дней?"
"Мы играли в финале Кубка Англии и затем в финале Лиги Чемпионов. У них было на 15 дней больше, чтобы поработать с новыми игроками. У нас не было ни одного дня для тактических занятий. Я практически уверен, что у Юргена (Клоппа) то же самое. За день до матча мы занимались 10-15 минут с мячом и 10 минут поработали над оборонительными действиями".
"Перед матчем во вторник мы проведем 10 минут на тренировочном поле и так далее. Мы не можем тренироваться. Если мы будем тренироваться, мы недосчитаемся игроков к следующему матчу. У нас не будет игроков. Поэтому нам нужно учиться на прошлом — просто понимать, что нужно делать. Как прессинговать, кому прыгать. Мы абсолютно полагаемся на это", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
27.11.2023 11:00
Просмотров: 606
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И так воскресил пачку травмированных перед матчем
(ответить)
Надо было им договориться с Юргеном, чтобы игроки вышли на поле с подушками, полежали минутку, и начали матч.
(ответить)
Даже не представляю, что будет с игроками в следующем году, когда матчей ЛЧ станет больше.
Клубам придется увеличивать ростер игроков и размер заработного фонда. А вернётся ли финансово - большой вопрос. Некоторые игроки будут получать зарплату, находясь травмированными значительные отрезки сезона из-за невыносимых нагрузок для организма. Даже если клубы АПЛ начнут игнорировать КА и КЛ, этого не хватит для равномерной нагрузки на основу. Где-то есть и положительные моменты, что возможностей получить игровое время станет больше (особенно для молодежи, а где-то и клубы постараются сохранить ветеранов для ширины состава), но видится это так, что минусов от повышенного количества матчей будет больше.
Если же игроки выступают за свои национальные сборные, то их график игр будет просто невыносимым.
(ответить)
главное чиновники фа уефа и фифа зарабатывают, остальное им похер. травмируются эти футболисты, заиграют другие
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий