В Премьер-Лиге впервые за 12 лет показана прямая красная карточка за споры с рефери
Защитник "Брайтона" Льюис Данк стал первым за 12 лет игроком, который получил прямую красную карточку в Премьер-Лиге за споры с рефери.
В минувшую субботу "Брайтон" одержал победу 2:3 в гостях у "Ноттингем Форест", причем играл вдесятером с 73-й минуты, когда был удален Данк.
Рефери Энтони Тэйлор изгнал Данка с поля "Сити Граунд" спустя 12 секунд, как капитан "чаек" получил "горчичник".
При этом, как уточняет Daily Mail, Тэйлор показал Данку не вторую желтую карточку, а сразу красную — за оскорбление рефери.
В данный момент неясно, что конкретно сказал Данк, однако Тэйлор решил, что столь агрессивная реакция заслуживает высшей кары.
С недавних пор рефери рекомендовано жестче пресекать любые проявления неуважения к арбитрам со стороны игроков, тренеров и персонала, и удаление Данка является первым примером этого нововведения.
Отметим, теперь Данк будет дисквалифицирован на три матча, а не на один, как было бы в случае со второй желтой карточкой.
Предыдущим игроком, который получал прямую красную карточку за споры с рефери, был Ли Каттермол, изгнанный с поля Майком Дином в 2011 году.
27.11.2023 09:00
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Мда, пусть сначала научатся судить нормально, ВАР нормально просматривать, а потом уже игроков за разговоры прессовать. Летом всей когортой в Италию и Германию на курсы повышения квалификации, срочно!!!
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дискву до конца сезона с штрафом влепить паре-тройке, будут следить за языком.
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Этот лысий превосходит все ожидания в отношении его тупости. Наверное, ему кажется, что он самый крутой реф. Умные люди учатся на ошибках, а английсиие рефери тупеют на ошибках еще больше.
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