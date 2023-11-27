В Премьер-Лиге впервые за 12 лет показана прямая красная карточка за споры с рефери

Льюис Данк Защитник "Брайтона" Льюис Данк стал первым за 12 лет игроком, который получил прямую красную карточку в Премьер-Лиге за споры с рефери.

В минувшую субботу "Брайтон" одержал победу 2:3 в гостях у "Ноттингем Форест", причем играл вдесятером с 73-й минуты, когда был удален Данк.

Рефери Энтони Тэйлор изгнал Данка с поля "Сити Граунд" спустя 12 секунд, как капитан "чаек" получил "горчичник".

При этом, как уточняет Daily Mail, Тэйлор показал Данку не вторую желтую карточку, а сразу красную — за оскорбление рефери.

В данный момент неясно, что конкретно сказал Данк, однако Тэйлор решил, что столь агрессивная реакция заслуживает высшей кары.

С недавних пор рефери рекомендовано жестче пресекать любые проявления неуважения к арбитрам со стороны игроков, тренеров и персонала, и удаление Данка является первым примером этого нововведения.

Отметим, теперь Данк будет дисквалифицирован на три матча, а не на один, как было бы в случае со второй желтой карточкой.

Предыдущим игроком, который получал прямую красную карточку за споры с рефери, был Ли Каттермол, изгнанный с поля Майком Дином в 2011 году.


Метки Брайтон, Данк, дисквалификации, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 27.11.2023 09:40 # lfc-in-my-heart
    Мда, пусть сначала научатся судить нормально, ВАР нормально просматривать, а потом уже игроков за разговоры прессовать. Летом всей когортой в Италию и Германию на курсы повышения квалификации, срочно!!!

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  2. alexomck 27.11.2023 09:35 # alexomck
    дискву до конца сезона с штрафом влепить паре-тройке, будут следить за языком.

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  3. infamous 27.11.2023 09:13 # infamous
    Этот лысий превосходит все ожидания в отношении его тупости. Наверное, ему кажется, что он самый крутой реф. Умные люди учатся на ошибках, а английсиие рефери тупеют на ошибках еще больше.

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