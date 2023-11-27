В Премьер-Лиге впервые за 12 лет показана прямая красная карточка за споры с рефери

Защитник "Брайтона" Льюис Данк стал первым за 12 лет игроком, который получил прямую красную карточку в Премьер-Лиге за споры с рефери.

В минувшую субботу "Брайтон" одержал победу 2:3 в гостях у "Ноттингем Форест", причем играл вдесятером с 73-й минуты, когда был удален Данк.



Рефери Энтони Тэйлор изгнал Данка с поля "Сити Граунд" спустя 12 секунд, как капитан "чаек" получил "горчичник".



При этом, как уточняет Daily Mail, Тэйлор показал Данку не вторую желтую карточку, а сразу красную — за оскорбление рефери.



В данный момент неясно, что конкретно сказал Данк, однако Тэйлор решил, что столь агрессивная реакция заслуживает высшей кары.



С недавних пор рефери рекомендовано жестче пресекать любые проявления неуважения к арбитрам со стороны игроков, тренеров и персонала, и удаление Данка является первым примером этого нововведения.



Отметим, теперь Данк будет дисквалифицирован на три матча, а не на один, как было бы в случае со второй желтой карточкой.



Предыдущим игроком, который получал прямую красную карточку за споры с рефери, был Ли Каттермол, изгнанный с поля Майком Дином в 2011 году.