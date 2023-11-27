Владелец "Форест" теряет терпение к Куперу

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис теряет терпение к главному тренеру Стиву Куперу.

Перед прошлым сезоном, первым для "Форест" после возвращения в Премьер-Лигу, Маринакис позволил своему клубу потратить свыше 150 миллионов фунтов на трансферы, однако "лесники" едва избежали вылета, финишировав на 16-м месте.



Минувшим летом Маринакис продолжил инвестировать в состав "Форест", который только в заключительный день трансферного окна подписал семерых новичков, включая Ибраима Сангаре стоимостью 30 млн. фунтов.



Эти инвестиции пока не оправдывают себя. В минувшую субботу "Форест" дома проиграл "Брайтону" со счетом 2:3, оформив свое третье поражение в четырех последних матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, в последнее время отношения между Маринакисом и Купером стали напряженными — выступление команды совершенно не соответствует амбициям Евангелоса, чье состояние оценивается в 3 млрд. фунтов.



"Форест" пока не обращался к другим тренерам, однако время Купера, чтобы наладить результаты, на исходе — если в следующий уикенд "ириски" не победят дома "Эвертон", Стиву будет реально грозить увольнение.