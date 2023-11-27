Эмери назвал семь команд лучше "Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что есть семь команд, которые с более высокой вероятностью финишируют в топ-4 Премьер-Лиги, нежели его.

Благодаря победе 1:2 над "Тоттенхэмом" в воскресенье "Вилла" поднялась на четвертую строчку в Премьер-Лиге и теперь находится всего в двух очках от вершины.



Однако Эмери призывает не рассматривать его команду реальным претендентом на путевку в Лигу Чемпионов.



"Есть семь команд, которые претендуют на первые семь мест больше, чем мы. Мы же пытаемся наслаждаться процессом и продолжать в том же духе".



"Это "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ньюкасл".



"Мы можем почерпнуть уверенностью из такого рода побед. Но для меня ясно, что нам нужен баланс. Сезон состоит из 38 матчей, и нам нужно продемонстрировать стабильность".



"Мы занимаем хорошую позицию, но но являемся претендентом. Тем не менее, пока мы здесь, мы должны постараться".



"Мы должны быть счастливы, мы должны наслаждаться и в то же время быть требовательными. Теперь нужно отдохнуть и думать о четверге и затем о "Борнмуте" в воскресенье", — цитирует Эмери Daily Mail.