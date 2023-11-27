Тен Хаг призвал не сравнивать Гарначо с Руни и Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал не сравнивать своего вингера Алехандро Гарначо с Уэйном Руни и Криштиану Роналду.

В воскресенье своим забитым мячом в ворота "Эвертона" 19-летний Гарначо пробудил у футбольных фанатов "флэшбеки" насчет гола Руни за "Юнайтед" против "Манчестер Сити" в 2011 и насчет гола Роналду за "Реал" против "Ювентуса" в 2018.



Однако Тен Хаг против таких сравнений, предупреждая Гарначо, что тому нужно регулярно делать такие вещи, чтобы сравниться с двумя легендами.



"Не сравнивайте, я не думаю, что это правильно. У каждого из них своя индивидуальность. Чтобы достичь их высот, Гарначо должен очень упорно трудиться и делать это на постоянной основе. Пока что он этого не делает, но он определенно обладает высоким потенциалом, чтобы творить удивительные вещи".



"Это не первый раз, когда мы видим подобное. Мы часто видим подобные вспышки, но если ты хочешь стать игроком вроде Руни или Роналду, ты должен забивать по 20-25 голов в Премьер-Лиге. Это непросто, ты должен упорно трудиться и идти туда, где больно. Он только в начале своего пути, но у него есть потенциал", — цитирует Тен Хага The Guardian.