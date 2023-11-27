Фернандеш объяснил, почему позволил Рэшфорду исполнить пенальти

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил, почему он позволил нападающему Маркусу Рэшфорду исполнить пенальти в победном матче против "Эвертона" (0:3).

В начале второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" Антони Мартиаль заработал для "Юнайтед" пенальти, а Фернандеш, обычно исполняющий стандарты у "красных дьяволов", позволил подойти к 11-метровой отметки Рэшфорду.



До того момента Рэшфорд мог похвастать только одним голом в этом сезоне, однако Фернандеш был уверен, что 25-летний англичанин не промахнется.



"Я почувствовал, что Маркусу нуждается в капле уверенности, нуждается в своем голе".



"Маркус тоже является превосходным пенальтистом, и я был на 100 процентов уверен, что он забьет этот пенальти. Вопрос не в том, кто его исполняет. Вопрос в том, чтобы забить. И Маркус сделал это идеально".



"Разумеется, нападающие и вингеры хотят забивать голы, они нуждаются в голах. Это часть их игры, и это придает тебе импульс".



"Думаю, после пенальти Маркус был неудержим. Он был готов обыграть любого. Поэтому, думаю, порой тебе нужно использовать эту возможность, возможность вернуть уверенность в себе, но Маркус замечательно выступает за нас", — сообщил Фернандеш Sky Sports.