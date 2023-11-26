Постекоглу — о поражении от "Виллы": "Позитив определенно перевешивает негатив"

После домашнего поражения 1:2 от "Астон Виллы" главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что для него позитив от показанной игры затмевает негатив от результата.

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге. "Шпоры" продолжают упрямо играть в атакующей манере, несмотря на огромные кадровые проблемы, и Постекоглу убежден, что это правильный подход.



"Я не разочарован. Мы сыграли хорошо, и это все, о чем может просить тренер".



"Порой результат бывает не таким, как ты хочешь, но ты, будучи тренером, смотришь на самоотдачу игроков, и сегодня их самоотдача была полной".



"Джио (Ло Чельсо), Родриго (Бентанкур), Брайан (Хиль) впервые в этом году вышли в старте. Думаю, в нашем составе было четверо крайних защитников и четверо вингеров".



"Я просто думаю, что у нас было много оправданий, чтобы не доминировать так, как мы доминировали против очень хорошей и очень сыгранной команды в лице "Виллы", но парни справились".



"Думаю, временами мы играли в свой лучший футбол за весь год. Мы не были вознаграждены сегодня, и мы должны вкусить горечь поражения, но что касается нашего развития, я думаю, мы достигнем того, чего хотим, если продолжим в том же духе".



"Порой мы играли просто выдающимся образом сегодня. Мы могли забить ряд голов, которые бы стали демонстрацией того, как мы хотим играть в свой футбол. На мой взгляд, позитив определенно перевешивает негатив результата", — цитирует Постекоглу Sky Sports.