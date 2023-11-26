Невилл: "Гарначо забил лучше, чем Руни"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что забитый Алехандро Гарначо мяч против "Эвертона" превосходит легендарный гол Уэйна Руни в дерби против "Манчестер Сити".

Пробив в падении через себя уже на третьей минуте, Гарначо положил начало крупной победе "Юнайтед" над "Эвертоном" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" — 0:3.



Шедевр Гарначо напомнил Невиллу о голе Руни в дерби Манчестера в феврале 2011 и о голе Димитара Бербатова против "Ливерпуля" в сентябре 2010, однако Гари ставит 19-летнего аргентинца на первое место.



Гарначо не может в это поверить. Я не могу в это поверить. Не думаю, что я когда-либо видел столь же хороший гол в падении через себя, находясь на стадионе, хотя я присутствовал, когда Руни забивал в дерби Манчестера".



"Увиденное нами просто невероятно. Он приглушил атмосферу этим голом. Он сделал два-три коротких шаркающих шага назад и пробил. Вау. Это волшебный, волшебный гол".



"Я помню оба их гола (Руни и Бербатова). То были великолепные голы, но этот гораздо лучше их обоих. Факт в том, что ему пришлось отдалиться от ворот, чтобы исполнить это, но он все сделал правильно", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



