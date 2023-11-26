"Юнайтед" разгромил "Эвертон"
Потрясающий гол Алехандро Гарначо положил начало разгромной победе "Манчестер Юнайтед" на поле "Эвертона" — 0:3.
Амаду Онана так и не залечил икроножную мышцу к субботе, поэтому его место в стартовом составе "ирисок" занял Идрисса Гейе.
Впервые в карьере в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Кобби Майну. Также с первых минут появились пропустивший три месяца Люк Шоу и Антони Мартиаль.
Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третьей минуте. Диогу Далот выполнил подачу с правого фланга, почти от лицевой линии, на дальний край штрафной, а Алехандро Гарначо красивейшим образом пробил в падении через себя — 0:1.
Вскоре хозяева пришли в себя и — в силу своих возможностей — стали нагнетать давление. На 32-й минуте 18-летний Майну вынес мяч уже с линии своих ворот.
Буквально в следующей атаке верный момент имел Абдулай Дукуре, просто не попав в свободный угол ворот.
Также мог отличиться Гейе, пару шансов имел Доминик Калверт-Левин. Словом, гостям повезло не пропустить ответный гол до перерыва.
Вскоре после начала второго тайма Мартиаль запнулся в чужой штрафной о ногу Эшли Янга. Изначально рефери показал Антони желтую карточку за симуляцию, но затем отменил свое решение и назначил пенальти, который был реализован Маркусом Рэшфордом — 0:2.
Почти сразу "Эвертон" мог отыграть один гол, но Андре Онана в прыжке отразил дальний удар Гейе с подъема.
Хозяева продолжали давить, однако постепенно силы стали у них заканчиваться, и на 75-й минуте гости подловили своего соперника на контратаке. Мартиаль рванул в штрафную, где, получил передачу от Бруну Фернандеша, подсек мяч перед голкипером — 0:3.
На 79-й минуте Виталий Миколенко пробил в перекладину метров с 13, и на этом сопротивление "ирисок" практически закончилось.
Итоговый счет не выглядит вполне справедливым. "Эвертон" создал уйму моментов, особенно в первом тайме, но "Юнайтед" лучше распорядился своими шансами, а это признак мастерства.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
26.11.2023 21:25
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Последние комментарии:
Пенальти на Мартиале это позор.
Гарначо топ
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Эй, манкурт казахский
narcot
Че по казе и онане, хуесос?)) еще по хуйначо жду инфу)
Источник: http://fapl.ru/posts/104228/?c=1#c7861634
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https://youtu.be/zcDayVY17io?t=537
это пздц)
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Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку, - замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.
весь позорный контрнаступ на залужного свалят))
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Результат так же несправедлив, как лишение 10 очков. Эвертон" был на порядок лучше. Жаль, дуболомы у Дайча играют.
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Как же Тен Хаг второй сезон к ряду унижает своих хейтеров:)
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Де Хеи, Алиссоны, Эдерсоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, xyесосы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать xyи, как вы это делаете сейчас.
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етить скам разогнался
6 место
продляйте шарлатана
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ну вот, вернулся Шоу и сразу много голов забито. даже Марсик забил. ну и судья молоток, не поленился сам глянуть и наконец то не прокинул МЮ с очевиднейшим пендалем. молодцы, фигле.
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