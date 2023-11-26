"Юнайтед" разгромил "Эвертон"

Потрясающий гол Алехандро Гарначо положил начало разгромной победе "Манчестер Юнайтед" на поле "Эвертона" — 0:3.

Амаду Онана так и не залечил икроножную мышцу к субботе, поэтому его место в стартовом составе "ирисок" занял Идрисса Гейе.



Впервые в карьере в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Кобби Майну. Также с первых минут появились пропустивший три месяца Люк Шоу и Антони Мартиаль.



Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третьей минуте. Диогу Далот выполнил подачу с правого фланга, почти от лицевой линии, на дальний край штрафной, а Алехандро Гарначо красивейшим образом пробил в падении через себя — 0:1.



Вскоре хозяева пришли в себя и — в силу своих возможностей — стали нагнетать давление. На 32-й минуте 18-летний Майну вынес мяч уже с линии своих ворот.



Буквально в следующей атаке верный момент имел Абдулай Дукуре, просто не попав в свободный угол ворот.



Также мог отличиться Гейе, пару шансов имел Доминик Калверт-Левин. Словом, гостям повезло не пропустить ответный гол до перерыва.



Вскоре после начала второго тайма Мартиаль запнулся в чужой штрафной о ногу Эшли Янга. Изначально рефери показал Антони желтую карточку за симуляцию, но затем отменил свое решение и назначил пенальти, который был реализован Маркусом Рэшфордом — 0:2.



Почти сразу "Эвертон" мог отыграть один гол, но Андре Онана в прыжке отразил дальний удар Гейе с подъема.



Хозяева продолжали давить, однако постепенно силы стали у них заканчиваться, и на 75-й минуте гости подловили своего соперника на контратаке. Мартиаль рванул в штрафную, где, получил передачу от Бруну Фернандеша, подсек мяч перед голкипером — 0:3.



На 79-й минуте Виталий Миколенко пробил в перекладину метров с 13, и на этом сопротивление "ирисок" практически закончилось.



Итоговый счет не выглядит вполне справедливым. "Эвертон" создал уйму моментов, особенно в первом тайме, но "Юнайтед" лучше распорядился своими шансами, а это признак мастерства.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче