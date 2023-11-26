Де Брюйне надеется вернуться вскоре после Нового года

Полузащитник Кевин Де Брюйне заявил, что надеется вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити" в начале 2024 года.

Напомним, Де Брюйне отсутствует с матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли", когда он получил потребовавшую операции травму задней поверхности бедра.



Приехав на Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, 32-летний бельгиец рассказал, что его восстановление приближается к заключительной стадии.



"Процесс идет, идет хорошо. Мне все еще нужно немного времени, но цель будет достигнута".



"Надеюсь, я вернусь вскоре после Нового года, если все сложится хорошо", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.



Добавим, в прошлом сезоне Де Брюйне забил 10 голов и отдал 28 результативных передач в 49 матчах за "Сити" во всех соревнованиях, сделав с "горожанами" требл.