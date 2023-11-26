Почеттино: "Наш худший матч в сезоне"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино назвал поражение 4:1 от "Ньюкасла" худшим матчем своей команды в этом сезоне.

Набрав четыре очка против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" перед международным перерывом, "Челси" продемонстрировал признаки возвращения в форму после неудачного старта сезона.



Однако накануне "Челси" перечеркнул эти локальные успехи, разочаровав Почеттино, который из-за дисквалификации не мог присутствовать у бровки, не только результатом, но и игрой.



"Нельзя упускать такого рода возможность показать себя с лучшей стороны. Мы справились с "Тоттенхэмом" и "Сити", и люди со всего мира вдруг стали хвалить "Челси".



"Это же был пока что худший матч нашего сезона. Было тяжело смотреть за этим с трибун. Мы не можем пожаловаться на результат, нам не удавалось читать игру с самого начала", — приводит слова Почеттино ESPN.