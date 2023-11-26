Почеттино: "Наш худший матч в сезоне"

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино назвал поражение 4:1 от "Ньюкасла" худшим матчем своей команды в этом сезоне.

Набрав четыре очка против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" перед международным перерывом, "Челси" продемонстрировал признаки возвращения в форму после неудачного старта сезона.

Однако накануне "Челси" перечеркнул эти локальные успехи, разочаровав Почеттино, который из-за дисквалификации не мог присутствовать у бровки, не только результатом, но и игрой.

"Нельзя упускать такого рода возможность показать себя с лучшей стороны. Мы справились с "Тоттенхэмом" и "Сити", и люди со всего мира вдруг стали хвалить "Челси".

"Это же был пока что худший матч нашего сезона. Было тяжело смотреть за этим с трибун. Мы не можем пожаловаться на результат, нам не удавалось читать игру с самого начала", — приводит слова Почеттино ESPN.


Метки Ньюкасл, Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2023 20:00

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  1. acceptodessa 26.11.2023 20:45 # acceptodessa
    худший впереди

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  2. chelsiukpro 26.11.2023 20:33 # chelsiukpro
    Перерыв на сборные... Этого я больше всего и боялся! Набрав ход такие перерывы не на пользу.... Вот и результат!

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  3. makeewadim 26.11.2023 20:18 # makeewadim
    Он не исключает что будет ещё хуже)

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