Почеттино: "Наш худший матч в сезоне"
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино назвал поражение 4:1 от "Ньюкасла" худшим матчем своей команды в этом сезоне.
Набрав четыре очка против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" перед международным перерывом, "Челси" продемонстрировал признаки возвращения в форму после неудачного старта сезона.
Однако накануне "Челси" перечеркнул эти локальные успехи, разочаровав Почеттино, который из-за дисквалификации не мог присутствовать у бровки, не только результатом, но и игрой.
"Нельзя упускать такого рода возможность показать себя с лучшей стороны. Мы справились с "Тоттенхэмом" и "Сити", и люди со всего мира вдруг стали хвалить "Челси".
"Это же был пока что худший матч нашего сезона. Было тяжело смотреть за этим с трибун. Мы не можем пожаловаться на результат, нам не удавалось читать игру с самого начала", — приводит слова Почеттино ESPN.
26.11.2023 20:00
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Последние комментарии:
худший впереди
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Перерыв на сборные... Этого я больше всего и боялся! Набрав ход такие перерывы не на пользу.... Вот и результат!
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Он не исключает что будет ещё хуже)
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