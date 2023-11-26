"Тоттенхэм" проиграл "Вилле" в феерическом матче

Олли Уоткинс "Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив дома "Астон Вилле" со счетом 1:2.

Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 2:1 от "Вулверхэмптона", внедрив в стартовый состав Дестини Удоджи, Родриго Бентанкура, Брайана Хиля и Джовани Ло Чельсо, которые заменили Эрика Дайера, Ива Биссума, Пап Матара Сарра и Пьер-Эмиля Хейбьерга.

В старте у "вилланов" можно было наблюдать только одну перестановку. Это Диего Карлос появился вместо Юри Тилеманса.

В начале матча команды демонстрировали обоюдоострую игру, быстро создав по паре действительно опасных моментов, включая попадание Деяна Кулусевски в штангу уже на третьей минуте.

На 13-й минуте Сон Хен Мин из центра штрафной замыкал прострел Бреннана Джонсона, но тянулся назад и пробил выше.

Хозяева были настойчивее и на 22-й минуте открыли счет. После розыгрыша углового мяч отскочил на границу штрафной, и Ло Чельсо пробил в касание. Рикошет от Карлоса не оставил Эмилиано Мартинесу шансов на спасение — 1:0.

Буквально в следующей атаке Олли Уоткинс головой замкнул подачу Люки Диня с левого фланга, однако ответный гол не был засчитан из-за минимального офсайда у нападающего сборной Англии.

Незасчитанный гол Уоткинса и связанная с ним пауза из-за проверки VAR охладили пыл "Виллы". "Тоттенхэм" тоже чуть остепенился, но при этом действовал первым номером.

"Шпоры" были довольно близки ко второму голу. Кулусевски отметился опасным, но неточным ударом, а Сон даже забил, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.

А перед самым перерывом "вилланы" внезапно сравняли счет. Пау Торрес головой замкнул навесную передачу Дугласа Луиса со штрафного — 1:1.

Первым заметным событием второго тайма стал дальний удар вышедшего на замену Леона Бэйли. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио неловко перевел мяч в штангу.

Команды вновь заиграли обоюдоостро, следствием чего стал гол гостей на 61-й минуте. Уоткинс сыграл в стенку с Тилемансом, после чего пробил, пока его не накрыл защитник — 1:2.

"Шпоры" не были согласны с таким развитием событием, обрушив шквал атак на чужие ворота. Мартинес летал из одного угла ворот в другой, но был безупречен.

На 85-й минуте "Виллу" спасла штанга, принял на себя удар Педро Порро. Сон сыграл на добивании, но уже был зафиксирован офсайд.

В концовке гости сосредоточились на обороне и все-таки выдержали натиск "Тоттенхэма".

Команды выдали абсолютно феерический матч, не задерживаясь в центре поля и создавая момент за моментом. "Тоттенхэм" был очень хорош и имел массу голевых возможностей, но со своими кадровыми проблемами оказался по зубам "Вилле".

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2023 19:05

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  1. hunter022 26.11.2023 19:48 # hunter022
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  2. quavo 26.11.2023 19:42 # quavo
    Какой же пидарас тупой этот гавнана я рот ебал

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  3. smm-man 26.11.2023 19:40 # smm-man
    Вагиф, братик, живи! Всё будет тоттенхем!

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  4. b84 26.11.2023 19:39 # b84
    хуясе только велосипеда в этом туре не хватало

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  5. electric 26.11.2023 19:36 # electric
    Пора продлить контракт 10гу!!!
    Юнайтед возрождается!!!

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  6. superperez101 26.11.2023 19:35 # superperez101
    Скам забил, ну бле..

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  7. takernotagiver 26.11.2023 19:35 # takernotagiver
    Руни-стайл

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  8. chelsea-69 26.11.2023 19:35 # chelsea-69
    Пездачо

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  9. takernotagiver 26.11.2023 19:34 # takernotagiver
    Офигаеть

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  10. quavo 26.11.2023 19:33 # quavo
    Ебейше

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  11. van-dijk 26.11.2023 19:33 # van-dijk
    ПИЗДАЧО

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  12. electric 26.11.2023 19:31 # electric
    наклычат ли маню сегодня? - главный вопрос

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  13. skychnie-oboi 26.11.2023 19:30 # skychnie-oboi
    Г@вном ты...

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  14. takernotagiver 26.11.2023 19:29 # takernotagiver
    Осталось только ирискам отыметь МЮ в этом туре походу)

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  15. irbis85 26.11.2023 19:25 # irbis85
    прогнозируемо, после травмы Мэдисона...

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  16. vagifspurs 26.11.2023 19:23 # vagifspurs
    Ситуация патовая, Постекоглу выжимает максимум.

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  17. gerrard08 26.11.2023 19:22 # gerrard08
    Шпоры вернулись на свой привычный уровень

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  18. xxa 26.11.2023 19:20 # xxa
    Ну че петушары опускают вас потихоньку. Без судейской помощи трудновато да

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  19. redwhitegun 26.11.2023 19:19 # redwhitegun
    Ожидаемо. Короткая скамейка, потеряли двух сильных игроков и поплыли. В некст матче мешки окончательно прихлопнут надежды этих выскочек.

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  20. electric 26.11.2023 19:17 # electric
    ор выше гор и приор

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