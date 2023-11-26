"Тоттенхэм" проиграл "Вилле" в феерическом матче

"Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив дома "Астон Вилле" со счетом 1:2.

Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 2:1 от "Вулверхэмптона", внедрив в стартовый состав Дестини Удоджи, Родриго Бентанкура, Брайана Хиля и Джовани Ло Чельсо, которые заменили Эрика Дайера, Ива Биссума, Пап Матара Сарра и Пьер-Эмиля Хейбьерга.



В старте у "вилланов" можно было наблюдать только одну перестановку. Это Диего Карлос появился вместо Юри Тилеманса.



В начале матча команды демонстрировали обоюдоострую игру, быстро создав по паре действительно опасных моментов, включая попадание Деяна Кулусевски в штангу уже на третьей минуте.



На 13-й минуте Сон Хен Мин из центра штрафной замыкал прострел Бреннана Джонсона, но тянулся назад и пробил выше.



Хозяева были настойчивее и на 22-й минуте открыли счет. После розыгрыша углового мяч отскочил на границу штрафной, и Ло Чельсо пробил в касание. Рикошет от Карлоса не оставил Эмилиано Мартинесу шансов на спасение — 1:0.



Буквально в следующей атаке Олли Уоткинс головой замкнул подачу Люки Диня с левого фланга, однако ответный гол не был засчитан из-за минимального офсайда у нападающего сборной Англии.



Незасчитанный гол Уоткинса и связанная с ним пауза из-за проверки VAR охладили пыл "Виллы". "Тоттенхэм" тоже чуть остепенился, но при этом действовал первым номером.



"Шпоры" были довольно близки ко второму голу. Кулусевски отметился опасным, но неточным ударом, а Сон даже забил, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.



А перед самым перерывом "вилланы" внезапно сравняли счет. Пау Торрес головой замкнул навесную передачу Дугласа Луиса со штрафного — 1:1.



Первым заметным событием второго тайма стал дальний удар вышедшего на замену Леона Бэйли. Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио неловко перевел мяч в штангу.



Команды вновь заиграли обоюдоостро, следствием чего стал гол гостей на 61-й минуте. Уоткинс сыграл в стенку с Тилемансом, после чего пробил, пока его не накрыл защитник — 1:2.



"Шпоры" не были согласны с таким развитием событием, обрушив шквал атак на чужие ворота. Мартинес летал из одного угла ворот в другой, но был безупречен.



На 85-й минуте "Виллу" спасла штанга, принял на себя удар Педро Порро. Сон сыграл на добивании, но уже был зафиксирован офсайд.



В концовке гости сосредоточились на обороне и все-таки выдержали натиск "Тоттенхэма".



Команды выдали абсолютно феерический матч, не задерживаясь в центре поля и создавая момент за моментом. "Тоттенхэм" был очень хорош и имел массу голевых возможностей, но со своими кадровыми проблемами оказался по зубам "Вилле".



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче