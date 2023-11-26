Клопп: "Мы прошли тест"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда успешно прошла испытание "Манчестер Сити".

Пропустив в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" от Эрлинга Холанда, за 10 минут до конца "Ливерпуль" ответил голом Трента Александер-Арнольда.



Эта ничья 1:1 прервала серию "Сити" из 23 побед подряд дома, и Клопп более чем доволен набранным очком.



"Думаю, мы прошли тест, хотя я не не уверен, что это был тест. В нашем деле ни у кого нет времени, и по-настоящему сложно требовать что-либо и использовать это".



"В прошлом сезоне мы приехали сюда командой, которая давно играет вместе, и мы совершенно угодили под колеса — у нас не было ни шанса (поражение 4:1)".



"Сегодня у нас были шансы. Я не глуп — если вы спросите, кто был ближе к победе, то это, разумеется, "Сити". Мы хотели быть готовыми провести достойный матч, и нам это удалось", — цитирует Клоппа ESPN.