Ушел из жизни Терри Венейблс

В возрасте 80 лет из жизни ушел бывший главный тренер сборной Англии Терри Венейблс.

Венейблс тренировал английскую сборную с 1994 по 1996 год, достигнув полуфинала проходившего на родине футбола Евро-96.



В качестве тренера Венейблс также поработал с "Тоттенхэмом", КПР, "Кристал Пэлас", "Лидсом", "Мидлсбро", "Барселоной" и сборной Австралии.



В качестве игрока, выступая на позиции полузащитника, Венейблс провел два матча за сборную Англии, а на клубном уровне сыграл свыше 500 поединков с 1960 по 1975 год, преимущественно за "Челси", КПР и "Тоттенхэм".



"Мы совершенно опустошены утратой замечательного мужа и отца, который мирно ушел из жизни вчера после долгой болезни", — говорится в заявлении семьи Венейблса.