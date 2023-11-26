Ушел из жизни Терри Венейблс

Терри Венейблс В возрасте 80 лет из жизни ушел бывший главный тренер сборной Англии Терри Венейблс.

Венейблс тренировал английскую сборную с 1994 по 1996 год, достигнув полуфинала проходившего на родине футбола Евро-96.

В качестве тренера Венейблс также поработал с "Тоттенхэмом", КПР, "Кристал Пэлас", "Лидсом", "Мидлсбро", "Барселоной" и сборной Австралии.

В качестве игрока, выступая на позиции полузащитника, Венейблс провел два матча за сборную Англии, а на клубном уровне сыграл свыше 500 поединков с 1960 по 1975 год, преимущественно за "Челси", КПР и "Тоттенхэм".

"Мы совершенно опустошены утратой замечательного мужа и отца, который мирно ушел из жизни вчера после долгой болезни", — говорится в заявлении семьи Венейблса.


Метки Венейблс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2023 17:00

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  1. makeewadim 26.11.2023 17:37 # makeewadim
    Классный мужик. Возраст для уровня своей жизни небольшой

    (ответить)

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