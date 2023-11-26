Гвардиола недоволен атмосферой на "Этихад" против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал болельщиков своего клуба за чересчур тихую атмосферу на матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Сити" в концовке упустил победу против своего злейшего соперника в лице "Ливерпуля" (1:1), и Гвардиола не очень понравилось то, что публика "Этихад" вела себя слишком тихо.



Впрочем, Гвардиола может понять, почему так произошло, ведь речь идет о полуденном матче.



"Это 12:30, и мы все еще были под простыней. Это 12:30, и мы все еще были слегка сонными. Это 12:30".



"Да, я бы хотел услышать шум. Мне нравится, когда против "Ливерпуля" шумно, но ладно, этого не случилось. Знаете, что я чувствую, когда этого нет? Ты должен играть лучше".



"Создавать больше моментов и создавать обстановку, чтобы толпа последовала за собой. Мы нуждаемся в своих болельщиках. Все то, что мы сделали за эти годы, мы сделали вместе, и мы нуждаемся в них. Потому что мои парни заслуживают этого".



"Они не истосковались по трофеям. Но они и не говорят: "О, парни, мы же сделали требл". Тем не менее, они по-прежнему хотят быть успешны, и это лучшая вещь", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.