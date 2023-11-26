Александер-Арнольд заключил роскошный контракт с Adidas
Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заключил персональный спонсорский контракт с Adidas стоимостью 26 миллионов фунтов.
Накануне Александер-Арнольд своим голом в концовке помог "Ливерпулю" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.
Внимательные болельщики заметили, что на этот матч 25-летний англичанин вышел в новых бутсах Adidas Predator, официального релиза которых еще даже не было.
Оказывается, это было неслучайно, и сегодня Александер-Арнольд официально объявил о начале сотрудничества с Adidas. Трент становится одним из лиц немецкого спортивного бренда.
По информации Daily Mail, речь идет о многолетнем контракте стоимостью 30 млн. евро. Дополнительно Александер-Арнольд сможет заработать благодаря собственной линии атрибутики в партнерстве с Adidas.
Отметим, что с юношеских лет и до сих пор персональным спонсором Александер-Арнольда была компания Under Armour.
26.11.2023 15:00
Просмотров: 947
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зачем им этот чухан? Фигура совершенно не медийная
(ответить)
Ну все. По стопам Алли пошел пацан.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий