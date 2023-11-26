Александер-Арнольд заключил роскошный контракт с Adidas

Трент Александер-Арнольд Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заключил персональный спонсорский контракт с Adidas стоимостью 26 миллионов фунтов.

Накануне Александер-Арнольд своим голом в концовке помог "Ливерпулю" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.

Внимательные болельщики заметили, что на этот матч 25-летний англичанин вышел в новых бутсах Adidas Predator, официального релиза которых еще даже не было.

Оказывается, это было неслучайно, и сегодня Александер-Арнольд официально объявил о начале сотрудничества с Adidas. Трент становится одним из лиц немецкого спортивного бренда.

По информации Daily Mail, речь идет о многолетнем контракте стоимостью 30 млн. евро. Дополнительно Александер-Арнольд сможет заработать благодаря собственной линии атрибутики в партнерстве с Adidas.

Отметим, что с юношеских лет и до сих пор персональным спонсором Александер-Арнольда была компания Under Armour.


Метки Adidas, Александер-Арнольд, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 947

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 26.11.2023 16:00 # makeewadim
    Зачем им этот чухан? Фигура совершенно не медийная

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  2. ray-black 26.11.2023 15:49 # ray-black
    Ну все. По стопам Алли пошел пацан.

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