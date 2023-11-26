"Ливерпуль" заплатит за Нуньеса еще 8.5 млн. фунтов после матча с "Сити"

"Ливерпуль" должен выплатить "Бенфике" еще 8.5 млн. фунтов после того, как нападающий Дарвин Нуньес сыграл против "Манчестер Сити".

Накануне Нуньес помог "Ливерпулю" добыть ничью 1:1 на "Этихад", а самым запоминающимся действием Дарвина стала его стычка с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиодой после финального свистка.



Этот матч стал 60-м для 24-летнего уругвайца за "Ливерпуль" после своего перехода из "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов летом 2022.



Из указанной суммы в 85 млн. фунтов "Ливерпуль" заплатил "Бенфике" сразу только 64 млн. фунтов, а оставшийся 21 млн. фунтов был предусмотрен в виде бонусов.



Ранее "Бенфика" уже получила бонус в 4.3 млн. фунтов за первые 10 матчей Нуньеса за "Ливерпуль". Сыграв еще 50, Дарвин обеспечил своему бывшему клубу второй бонус — в размере 8.5 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Третий и заключительный бонус в 8.2 млн. фунтов "зависит от индивидуальных и коллективных достижений на протяжении контракта", рассчитанного до 2028 года.



Добавим, в своих 60 матчах за "Ливерпуль" Нуньес забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.