"Ливерпуль" заплатит за Нуньеса еще 8.5 млн. фунтов после матча с "Сити"
"Ливерпуль" должен выплатить "Бенфике" еще 8.5 млн. фунтов после того, как нападающий Дарвин Нуньес сыграл против "Манчестер Сити".
Накануне Нуньес помог "Ливерпулю" добыть ничью 1:1 на "Этихад", а самым запоминающимся действием Дарвина стала его стычка с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиодой после финального свистка.
Этот матч стал 60-м для 24-летнего уругвайца за "Ливерпуль" после своего перехода из "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов летом 2022.
Из указанной суммы в 85 млн. фунтов "Ливерпуль" заплатил "Бенфике" сразу только 64 млн. фунтов, а оставшийся 21 млн. фунтов был предусмотрен в виде бонусов.
Ранее "Бенфика" уже получила бонус в 4.3 млн. фунтов за первые 10 матчей Нуньеса за "Ливерпуль". Сыграв еще 50, Дарвин обеспечил своему бывшему клубу второй бонус — в размере 8.5 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.
Третий и заключительный бонус в 8.2 млн. фунтов "зависит от индивидуальных и коллективных достижений на протяжении контракта", рассчитанного до 2028 года.
Добавим, в своих 60 матчах за "Ливерпуль" Нуньес забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
26.11.2023 14:00
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Если в Холанда вкинули 300, то Нунис минимум 200 должен стоить был.
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Умеет Бенфика разводить
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