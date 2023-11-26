Мерсон: "Челси" нужен нападающий"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что поражение 4:1 от "Ньюкасла" подчеркивает потребность "Челси" в забивном нападающем.

В субботу "Челси" потерпел разгромное поражение на "Сент-Джеймс Парк", а Николя Джексон, расположившийся на острие атак "синих", даже не нанес ни одного удара.



В этом матче Мерсон лишний раз убедился, что с Джексоном в качестве основного нападающего "Челси" не удастся попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



"Я не виню Джексона, но "Челси" нужен нападающий. Если они не получат нападающего, у них и дальше будут возникать трудности. Сегодня они так много рад убегали в прорыв, но угрозы не создавали".



"Он (Джексон) молодой парень, но если бы у них был другой центральный нападающий там, Джексон мог бы получить возможность сделать передышку и поучиться игре".



"Если они не получат центрального нападающего, попадание в топ-4 им и близко не светит. И я говорю не только об этом сезоне, но также о следующем", — сообщил Мерсон Sky Sports.