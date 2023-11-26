Постекоглу обещает шанс Ло Чельсо

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообещал, что полузащитник Джовани Ло Чельсо получит возможность реабилитировать свою карьеру в клубе.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" Постекоглу рискует недосчитаться минимум девяти игроков первой команды, включая Джеймса Мэддисона.



Кадровые проблемы могут обеспечить Ло Чельсо шанс впервые с 2021 года выйти в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги, и Постекоглу не боится довериться 26-летнему аргентинцу.



"До своего перехода сюда я очень хорошо изучил Джио, его игру здесь и в других клубах".



"Вы можете видеть, что он обладает определенными качествами. Этот сезон не складывается для него. Он перенес несколько травм и не имел возможности сыграть серию матчей".



"Он является одним из нескольких игроков, которые столкнулись с подобными проблемами, но в плане техники вы можете видеть, что он очень созидательный игрок и упорно трудится на команду".



"В ближайшие недели у него будет возможность проявить себя", — цитирует Постекоглу The Independent.