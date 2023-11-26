Тен Хаг: "Мы превысили лимиты того, что игроки могут выдержать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что футбольное расписание для больших европейских команд насыщено выше предела.

В ближайшие шесть дней "Юнайтед" предстоит совершить три выезда: к "Эвертону" в воскресенье, к "Галатасараю" в среду и к "Ньюкаслу" в следующую субботу. В похожем графике "красные дьяволы" будут играть и дальше.



На днях наставник "Баварии" Томас Тухель заявил, что "календарь абсолютно достиг лимита, если не превысил его", и Тен Хаг вынужден согласиться с коллегой.



"Каждый тренер жалуется на расписание. В четверг я прочитал высказывания Томаса Тухеля. Об этом говорит каждый тренер, но они все равно продолжают добавлять матчи в расписание".



"В следующем году станет на два матча больше (из-за изменения формата групповой стадии Лиги Чемпионов), и мы уже достигли лимитов. Думаю, мы превысили лимиты того, что игроки могут выдержать".



"В первых 12 матчах Премьер-Лиги мы убедились, что стандарты физической готовности стали еще выше, чем в прошлом году. И тебе приходится выбирать. Либо соответствовать этому с помощью тренировок, либо сбавлять обороты".



"Нужно действовать с умом. Каждая команда знает, что им придется страдать и идти на жертвы. Если ты хочешь должным образом готовиться к матчам, ты должен соответствовать определенным физическим стандартам — в нашем случае эти стандарты задаем не мы, а наши соперники", — цитирует Тен Хага BBC.